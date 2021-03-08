Sakarya'da darbukalı eğlenceyi jandarma bastı

Gece yarısı barakada yapılan eğlencenin faturası ağır oldu. 10 kişiye toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, vaka sayılarının fazla olduğu 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Sakarya'da 'sıkı denetim' talimatı vermişti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler de bu talimat üzerine, ilçelerde devriye atarken şaşkına çeviren bir manzarayla karşılaştı.

Denetimler sırasında bir barakadan yükselen darbuka sesleri, jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Sessiz bir şekilde ilerleyerek barakaya giren ekipler, orada bulunanları adeta şoke etti.

JANDARMAYI GÖRÜNCE DONUP, KALDILAR

Anbean kameraya yansıyan baskında, jandarma personelinin alkış tutarak içeriye girdiği, sonrasında 10 kişinin, ellerindeki enstrümanları bırakıp şaşkın bir yüz ifadesiyle jandarmaya baktığı görüldü.

Ceza kesilmemesi için dil döken şahıslar, başarılı olamadı.

Müzik ve eğlence seslerinin bir anda kesildiği barakada yakalanan 10 kişiye, toplamda 31 bin 500 TL para cezası kesildi.

Sakarya'da darbuka sesi sustu, gece alemi jandarmayla bitti İZLE