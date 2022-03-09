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    Sakarya'da DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu olan terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı yakalandı. İsmi belirlenemeyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 15:36
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    Sakarya'da DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı

    Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı.

    DEAŞ'IN SÖZDE KOMUTANI YAKALANDI

    Ekipler, Irak- Musul bölgesinde terör örgütünün sözde komutanı olduğu belirlenen DEAŞ mensubunu yakaladı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan DEAŞ'lının, terör örgütünün sözde yayın organlarında videolarının olduğu tespit edildi.

    Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu DEAŞ'lı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Sakarya da DEAŞ ın sözde komutanı yakalandı #1


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