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- Sakarya'da DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı
Sakarya'da DEAŞ'ın sözde komutanı yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu olan terör örgütü DEAŞ’ın sözde komutanı yakalandı. İsmi belirlenemeyen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- DHA
- 09.03.2022 - 15:36
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı.
DEAŞ'IN SÖZDE KOMUTANI YAKALANDI
Ekipler, Irak- Musul bölgesinde terör örgütünün sözde komutanı olduğu belirlenen DEAŞ mensubunu yakaladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan DEAŞ'lının, terör örgütünün sözde yayın organlarında videolarının olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen Irak uyruklu DEAŞ'lı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.