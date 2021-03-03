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- Sakarya'da denetime takılan esnaf: Bu seferki uyarı olsun
Sakarya'da denetime takılan esnaf: Bu seferki uyarı olsun
Polisin denetimine takılan iş yeri çalışanı, 'Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın' dese de, polis ekipleri ceza yazdılar.
- DHA
- 03.03.2021 - 16:26
Sakarya Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Atatürk Bulvarı’nda bir pasajda bulunan kuaförde çalışanların iş yerinin önünde yan yana taburelere oturarak sosyal mesafeyi gözetmeden çay içip yemek yedikleri görüldü.
Polis koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle uyarıda bulundu.
"İÇERİDE YEME, DIŞARIDA YEME, BİZ NEREDE YİYECEĞİZ"
Kuaförde çalışan Mükerrem T., “İçeride yeme, dışarıda yeme, biz nerede yemek yiyeceğiz?” dedi. Mükerrem T. ardından, “Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın.” diye istekte bulundu.
Polis sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle iş yerine ceza yazdı.