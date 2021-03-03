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Sakarya'da denetime takılan esnaf: Bu seferki uyarı olsun

Sakarya'da denetime takılan esnaf: Bu seferki uyarı olsun

Polisin denetimine takılan iş yeri çalışanı, 'Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın' dese de, polis ekipleri ceza yazdılar.