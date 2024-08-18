Sakarya'da denize giren kişi, boğulmak üzereyken kurtarıldı Karasu ilçesinde yasak yasak olan bölgede denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

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İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi mevkiinde, deniz yasağına rağmen C.K. isimli kişi, suya girdi. Dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren şahıs için cankurtaranlar harekete geçti.

DENİZ ARACI İLE SON ANDA KURTARILDI

Burada yapılan çalışmalar sonrasında şahıs, deniz aracı aracılığıyla kıyıya getirildi. Vatandaşlar ise olan biteni adeta bir film gibi seyretti.

Şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)