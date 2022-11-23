Sakarya'da depremden etkilenen vatandaşlar tedavi altına alındı

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan deprem, Sakarya'da da panik oluşturdu. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de paniğe neden oldu.

Yaşanan felaket anında fenalaşan ve düşme sonucu yaralanan 50 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hastaneleri ziyaret ederek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Ciddi sağlık sorunu bulunmamaktadır"

Hastaneleri ziyaret eden Sakarya Valisi Kaldırım,"Hastanelerimizi ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastanelerimizde ciddi sağlık sorunu olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Rabbim, tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

Vali Kaldırım, Akyazı ilçesini de ziyaret ederek, dışarıda sabahlayan vatandaşlarla bir araya geldi.