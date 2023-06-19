Sakarya'da dinlenme tesisine girmek istedi! Takla attı Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde dinlenme tesisine girmek için manevra yapan hafif ticari araç, önündeki tıra çarptı. Çarptıktan sonra taklalar atan araç hurdaya dönerken, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da dinlenme tesisine girmek isteyen bir ticari araç, faciayı yaşadı.

Anadolu Otoyolu Hendek ilçesi Hamitli Mahallesi mevkisi İstanbul istikametine seyahat eden Y.D. idaresindeki 34 GCV 257 plakalı araç, dinlenme tesisine girmek için manevra yaptı.

Y.D., manevra yapmak isterken aynı yönden gelen ve yabancı uyruklu O.S., idaresindeki tıra çarptı.

İki yaralı

Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ve içinde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sağlık ekipleri geldi

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen bir kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazaya ilişkin incelme başlatıldı.