Sakarya'da direksiyonda kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti Serdivan ilçesinde ciple direksiyon başında seyir halinde iken kalp krizi geçiren Cem Serbest hayatını kaybetti.

DHA

Dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 9’uncu Cadde üzerinde, 32 Evler Mahallesi yönüne giden Cem Serbest, 54 DT 430 plakalı cipin direksiyonundayken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip karşı şeride geçip duvara hafif şekilde çarparak durdu. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

DİREKSİYON BAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Serbest’in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Serbest’in cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)