Sakarya'da doğalgaz hattında patlama! 1 kişi yanarak yaralandı...

İHA
Sakarya'da panik anları yaşandı.
Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ) ekipleri mevcut doğalgaz hattında kelepçe çalışması yaptığı sırada küçük çaplı patlama meydana geldi.
Bir kişi yanarak yaralandı
Patlama neticesinde yoldaki asfalt kalktı. Hattan sızan gazın da alev alması sonrasında kelepçe işlemi yapan Y.A. isimli çalışan yanarak yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, tedavi altında
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)