Sakarya'da doktorla tartışan adam, hemşire ve ebeyi darbetti

Bir hasta yakınının doktorla tartışmasını gören ebe ve hemşire, olayın büyümemesi için araya girdi. Bu esnada sağlık çalışanları, şüpheli adam tarafından darbedildi.

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde bir hasta yakını, doktor ile tartışmaya başladı.

Hasta yakını, hemşire ve ebeyi darbetti

Tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için araya giren hemşire ve ebe, hasta yakını tarafından darbedildi.

Sağlık çalışanları şüpheliden şikayetçi oldu

Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu.

İHA'nın haberine göre; daha sonrasında polis ekiplerince, karakola götürülen hasta yakını ile sağlıkçıların ifadesine başvurulduğu öğrenildi.





"Çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz"



Sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz.

Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz." dedi.



