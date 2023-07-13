Sakarya'da drift atan trafik magandası motosikletliyi öldürüyordu Sakarya'da otomobili ile drift attığı iddia edilen sürücü motosikletliye çarpması sonrası olay yerinden kaçtı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde otomobili ile drift attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, 25 yaşındaki O.Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisi ile yere savrularak yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü daha sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik magandası aranıyor

Motosiklet sürücüsünün ayağında kırık olduğu öğrenilirken polis ekipleri ise drift attığı esnada kaza yaparak kaçtığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.