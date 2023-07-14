Sakarya'da drift atarken motosikletliye çarpan sürücüye 22 bin TL ceza Akyazı ilçesinde drift atan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kaza sonucunda sürücünün ehliyetine el konulup 22 bin TL ceza kesilirken, motosikletlinin ise ayağı kırıldı.

İHA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde drift dehşeti yaşandı. Şehit Furkan Çelik Caddesi pazaryeri mevkiinde meydana gelen olayda, drift attığı iddia edilen sürücü idaresindeki otomobil, 25 yaşındaki O.Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ehliyetine el kondu, 22 bin TL ceza kesildi Polis ekipleri ise kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit etti. Ehliyetine el konulan sürücüye, 22 bin TL ceza uygulandı. Ayağı kırıldı Hastanede tedavisi süren O.Y.'nin ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.