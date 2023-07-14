Sakarya'da drift atarken motosikletliye çarpan sürücüye 22 bin TL ceza
İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dehşeti yaşandı.

Şehit Furkan Çelik Caddesi pazaryeri mevkiinde meydana gelen olayda, drift attığı iddia edilen sürücü idaresindeki otomobil, 25 yaşındaki O.Y.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yaralanan O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetine el kondu, 22 bin TL ceza kesildi

Polis ekipleri ise kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit etti. Ehliyetine el konulan sürücüye, 22 bin TL ceza uygulandı.

Ayağı kırıldı

Hastanede tedavisi süren O.Y.'nin ise ayağında kırık olduğu öğrenildi.

Sakarya'da drift atarken motosikletliye çarpan sürücüye 22 bin TL ceza