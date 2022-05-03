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    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı

    Kaynarca’da duble yolda otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 03.05.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 09:49
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    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesi girişindeki kavşakta, Kaynarca-Adapazarı D020 duble yolunda, G.Ç. idaresindeki otomobil ile F.A. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan kazazedeler, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

    İHA’nın haberine göre; toplamda 9 kişi kazayı yaralı olarak atlattı. İtfaiye ekipleri, yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti.

    Can pazarı yaşandı

    Duble yolda, adeta can pazarı yaşandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı ViDEO

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı #1

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı #2

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı #3

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı #4

    Sakarya’da duble yolda kaza: 9 yaralı #5


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