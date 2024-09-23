Sakarya'da düğün eğlencesi kabusa döndü
İHA

Hendek Turanlar Mahallesi’nde bir eğlencesinde yaşanan olayda K.H. isimli şahıs, düğünde ile rastgele ateş açtı.

Kurşunlar M.O., S.B. ve İ.D. isimli kişilere isabet ederken, silahlı şahsın kendini de yaraladığı belirtildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, polisin konuya ilişkin inceleme başlattığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editör