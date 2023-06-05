DHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyunun önünü keserek para isteyen bir grup genç ile konvoydakiler arasında gerginlik yaşandı.
Ortalık savaş alanına döndü
Yaşanan gerginlik neticesinde havaya ateş edilerek gençlerin kaçması beklenirken ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Bıçak çekip karşılık verdiler
Gençlerin belinden bıçak çıkarıp ellerine taş alarak karşılık vermeye çalıştığı olay anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı.
Görüntülerde, gençlerin koşuşturması, havaya ateş edilmesi, genlerin belinden bıçak çıkartması ve taş alması, gençlerden birinin otomobil içinde bulunan bir kişiye defalarca yumruk atması yer alıyor.