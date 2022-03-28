Petrol
113.19
-3.56%
Euro
16.32
0.14%
Dolar
14.85
0.11%
Altın
919.83
-1.51%
Borsa
2185
0.46%
Bitcoin
697.288
5.02%
BTXN Coin
39.97
-0.09%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Sakarya'da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu

    Kaynarca ilçesinde, düğün salonu önünde iki grup kavga etti. Giderek büyüyen kavgaya polis müdahale ederken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu

    Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan düğün salonu önünde tartışma çıktı

    Nedeni bilinmeyen şekilde çıkan tartışma giderek kavgaya dönüştü.

    Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrası yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    KAVGA ANI

    Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

    Sakarya'da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu VİDEO


    Sakarya da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu #1

    Sakarya da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu #2

    Sakarya da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu #3


    İlginizi Çekebilir

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur
    Dünya

    Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin: Rusya kazanamazsa dünya yok olur

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu
    Magazin

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu

    Görüş Bildir