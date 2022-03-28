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Sakarya'da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu
Kaynarca ilçesinde, düğün salonu önünde iki grup kavga etti. Giderek büyüyen kavgaya polis müdahale ederken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 28.03.2022 - 11:37
- Güncelleme : 28.03.2022 - 11:58
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan düğün salonu önünde tartışma çıktı
Nedeni bilinmeyen şekilde çıkan tartışma giderek kavgaya dönüştü.
Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrası yaşanan gerginlik polis ekiplerine bildirildi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAVGA ANI
Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.
Sakarya'da düğün sonrası yumruklar havada uçuştu VİDEO