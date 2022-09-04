Sakarya'da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı

Sakarya'da düğün esnasında büyüyen kavga sokağa kadar taşarak tehlikeli görüntülere yol açtı.

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı.

Tartışma çıktı

İHA'nın haberine göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.





Ortalık savaş alanına döndü

Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.



