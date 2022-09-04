Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.537
-0.80%
BTXN Coin
4.95
5.76%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Sakarya'da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı

    Sakarya'da düğün esnasında büyüyen kavga sokağa kadar taşarak tehlikeli görüntülere yol açtı.
    • 04.09.2022 - 03:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı

    Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda yaşandı.

    Tartışma çıktı

    İHA'nın haberine göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

    Sakarya da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı #1

    Ortalık savaş alanına döndü

    Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi.

    Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı #2

    Sakarya da düğünde başlayan kavga sokağa kadar taştı #3


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı'dan Batshuayi paylaşımı
    Futbol

    Acun Ilıcalı'dan Batshuayi paylaşımı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Batman'da araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu çıktı
    İç Haber

    Batman'da araçtan 4 kilo 440 gram uyuşturucu çıktı

    Görüş Bildir