Sakarya'da düğünde yemekten zehirlenen 30 kişi hastanelik oldu Sakarya'da düğün evinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düğün öncesi davetlilere pilav, tavuk, ayran ikram edildi.

Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

30 kişi hastanelik oldu

Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Zehirlenen vatandaşlardan 10'u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı.

Zehirlenme olayının yaşanması nedeniyle düğün sona ererken olayla ilgili inceleme başlatıldı.