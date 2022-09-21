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    Sakarya'da düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirdi

    Adapazarı ilçesinde, 27 yaşında gençliğinin baharında düğününe 6 gün kala aniden kalp krizi geçiren genç kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamadı.
    • 21.09.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 15:23
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    Sakarya'da düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirdi

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    Kurtuluş’un nişanlısının babası acı haberi, “Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk’a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah.” sözleriyle duyurdu.

    Düğünden önce yaşanan bu olay tüm düğün sahiplerini acıya boğdu

    Nişanlısı A.C.Y. ile hayatlarını birleştirmeye çok az zaman kalmışken 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce evinde aniden fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

    Sakarya da düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirdi #1

    Genç yaşında kalp krizi geçirdi

    Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş, dün öğle namazını müteakip Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

    Bugün kınası dört gün sonra ise düğünü vardı

    Kalp krizi geçirip vefat eden genç kadının hayatını birleştirmeye hazırlandığı A.C.Y. ile birlikte bastırdığı düğün davetiyesinde bugün kınası, dört gün sonra da düğünü olduğu öğrenildi.

    Sakarya da düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirdi #2

    Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrasında nişanlısı A.C.Y.’nin babası, gelininin ölüm haberi ve düğün iptalini sosyal medya hesabından, “25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum A.C.’nin düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk’a yürüdü, mekanı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duyurdu.

    Sakarya da düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirdi #3


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