Sakarya’da EFT yoluyla dolandırıcılık: Parayı gönderip, geri çektiler Satın aldıkları cep telefonunun parasını EFT yoluyla ödeyen iki kişi, daha sonrasında parayı geri çekerek iş yerini dolandırdı. Hesabında parayı göremeyen iş yeri sahibinin durumu polis ekiplerine bildirmesi neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde satın aldıkları cep telefonunun parasını EFT yoluyla ödeyen iki kişi, daha sonrasında parayı geri çekti.

Hesabında parayı göremeyen iş yeri sahibi, bankayla iletişime geçti.

EFT iptal edilince, dolandırıldığını anladı

EFT'nin iptal edildiğini öğrenen iş yeri sahibi, dolandırıldığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Telefon almaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı

Dolandırıcıların telefon alışverişi yapmaya çalıştığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin elindeki telefonu incelemesi ve iş yeri sahibiyle konuşmaları yer aldı.

Şüpheliler tarafından dolandırıldığını aktaran Ömer Ş., şunları söyledi:

"Mağduriyetimiz giderildi"

İşletmiş olduğumuz telefoncu dükkanında iftar vaktine 10-15 dakika kala mağduriyet yaşadık. Bir kadın ve bir erkek bizden bir cihaz satın aldı ve EFT yoluyla parayı bize attıklarını söyleyerek ileri bir tarihli aktarım yaptılar. Biz bunu oruçlu olduğumuz için fark edemedik. Kimlik sormamıza rağmen bize kimliklerini de vermediler. İlerleyen aşamalarda diğer telefoncu arkadaşlarımıza da uğradılar ve onlar kısa bir zaman içinde olayı anladı. Olayın fark edilmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede şüpheliler yakalanarak, mağduriyetimiz giderildi. Diğer meslektaşlarımızın bu hususta mağdur olmaması için sadece telefon alımlarında kimliğin önlü arkalı fotokopisini değil, telefon satışlarında da bu işlemin yapılmasını öneririm.

Para gelmeyince tartışma çıktı, dolandırılmaktan kurtuldu

Şüphelilerin dükkana gelerek dolandırmaya çalıştığı bir başka iş yeri sahibi Gürkan G. ise, şöyle konuştu: