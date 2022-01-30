Sakarya'da eğlence mekanı kapısında kavga: 3 yaralı

Alkollü bir mekana girmek için zorluk çıkaran 3 kişi, kapıda bekleyen güvenlikle yaşadıkları tartışmada silahla vuruldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Adnan Menderes Caddesi'ndeki alkollü bir eğlence mekanına girmek isteyen A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40), kapıda duran güvenlik ile tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK MÜŞTERİLERİ VURDU

İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli, silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Olay yerinde çalışma yapılırken, mekanda bulunanlar kontrolden geçilip bölgeden gönderildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.