Sakarya'da seyir halindeki otomobilde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halindeki otomobil alevler içinde kaldı.

Turgay T. yönetiminde olan ve emanet alındığı belirlenen otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ekipler tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 1015. Sokak ile Anafartalar Caddesi’nin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1015. Sokak’tan Anafartalar Caddesi’ne çıkış yapmakta olan Turgay T. idaresindeki 54 ADU 837 plakalı Renault markalı otomobilde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.





EMANET OTOMOBİL

Bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen aracın motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Turgay T., aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sakarya'da emanet otomobil alev alev yandı

İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süren soğutma çalışması yaptı. Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı.