Sakarya'da eşini defalarca bıçaklayan cani koca tutuklandı

Boşanmak üzere olduğu eşini defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan cani koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için dün sabah saatlerinde adliyeye geldi.

15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan eşi ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adliye polisi etkisiz hale getirdi

Saldırgan koca, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan cani koca, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.