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- Sakarya'da eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşamını yitirdi
Sakarya'da eşinin tüfekle vurduğu Buket, yaşamını yitirdi
Eşi Azer Pala tarafından tüfekle vurulan Buket Pala, 25 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
- DHA
- 15.03.2022 - 13:31
- Güncelleme : 15.03.2022 - 13:32
Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Şehit Yaşar Güler Caddesi’nde bulunan apartmanda korkunç bir olay yaşandı.
Azer Pala, evde tartıştığı eşi Buket Pala’yı tüfekle vurdu. Pala, ardından evde bulunan kayınvalidesi S.T.’yi ise tüfeğin dipçiğiyle vurarak darbetti.
EŞİNİ TÜFEKLE VURDU, KAYINVALİDESİNİ DE DARBETTİ
Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Yaralanan Buket Pala ve annesi S.T., sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
CANİ KOCA TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Azer Pala, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
EŞİ GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Buket Pala, tedavi gördüğü hastanede 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.