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    Sakarya'da eski eşini çalıştırmayan adam patronunu ve bir çalışanı vurdu

    Adapazarı'nda eski eşinin çalışmasını istemeyen şahıs iş yeri sahibi ile bir çalışanı, yanında bulunan silahla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.
    • 04.11.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 17:19
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    Sakarya'da eski eşini çalıştırmayan adam patronunu ve bir çalışanı vurdu

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, öğle saatlerinde eski eşinin iş yerine gelen adam dehşet saçtı.

    Bir süre önce boşanan ve yaklaşmaması için elektronik kelepçe takılan 40 yaşındaki İbrahim K., eski eşinin çalıştığı şarküteriye geldi.

    İbrahim K., "Eşimi nasıl çalıştırırsınız?" diye bağırarak tabancayla ateş edip, iş yeri sahibi F.Ç. ve çalışan M.Ç.'yi vurdu. İbrahim K., daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbarla iş merkezine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Elektronik kelepçeyi çıkararak saldırdı

    DHA'nın haberine göre, polis ekipleri de İbrahim K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İbrahim K.'nin, elektronik kelepçeyi çıkararak saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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