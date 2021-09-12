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- Sakarya'da ev basan iki kişi tüfekle vuruldu
Sakarya'da ev basan iki kişi tüfekle vuruldu
Kız kardeşlerini rahatsız eden şahısın evine giden iki kişi, olay yerinde tartışmanın büyümesi ile yaralandılar. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
- İHA
- 12.09.2021 - 17:42
- Güncelleme : 12.09.2021 - 17:46
Sakarya'nın Afriye ilçesinde yaşayan Y.C. ve A.A. isimli şahıslar, kız kardeşlerine laf attıklarını öne sürdükleri İ.G. isimli şahsın evinin önüne gitti.
Yaşanan tartışma üzerine elinde tüfekle dışarıya çıkan İ.G., evinin önüne gelen Y.C. ve A.A.'yı tüfekle yaraladı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar olayın olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya'da ev basan iki kişi tüfekle vuruldu VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Olayın yaşandığı Osmangazi Caddesi'ne gelen polis ekipleri, 2 kişiyi yaralayan İ.G.’yi kullandığı tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.