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Sakarya'da ev basan iki kişi tüfekle vuruldu

Sakarya'da ev basan iki kişi tüfekle vuruldu

Kız kardeşlerini rahatsız eden şahısın evine giden iki kişi, olay yerinde tartışmanın büyümesi ile yaralandılar. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.