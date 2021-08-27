Sakarya’da evden kaçıp denize giren çocuk, yaşamını yitirdi

Evden kaçarak denize giren 12 yaşındaki Muhammed Aydın, kıyıya sakın bir mesafede suyun altından baygın olarak çıkarıldı. Aydın, hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde, kaçarak denize geldikleri öğrenilen üç çocuk, cankurtaran ekiplerinin yanına giderek “Ağabeyimiz kayboldu, bulamıyoruz.” dedi.

Kulelere anons geçen cankurtaran ekipleri, karada yapılan aramalarından ardından, çocukların gösterdiği bölgede jet ski ile suda aramalar yaptı.

SUYUN ALTINDA BULUNDU

12 yaşındaki Muhammed Aydın, kıyıya sadece metrelerce mesafede suyun altında buldu.

Kıyıya çıkarılan Aydın’a ilk müdahaleyi cankurtaran ekipleri yaptı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın, ambulansa alınarak Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhammed Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın’ın kesin ölümün sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.