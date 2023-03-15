Sakarya'da evi soyan hırsız duvara not bıraktı Adapazarı'nda depo olarak kullanılan ev hırsızların meskeni oldu, duvara yazılanlar ev sahibini kızdırdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Kangal Caddesi üzerinde İsmail Budak’ın depo olarak kullandığı ev, ocak ayından beri hırsızların meskeni oldu.

Farklı tarihlerde birçok kez eve giren şüpheli veya şüpheliler, birçok inşaat malzemesini çaldı.

Malzemelerin bulunduğu eve giren Budak, çalınan malzemelerinin yanı sıra evin duvarlarına yazılan yazıları da görünce adeta çileden çıktı.

Duvara yazı yazdı

Hırsızlar tarafından evin duvarına yazılan, “Baba, biraz dağıttım hakkını helal et cidden paraya çok ihtiyacım vardı. En kısa zamanda söz ödeyeceğim. Lütfen küfretme.” yazısı dikkat çekti.

150 bin liralık zarar oluştu

İlk hırsızlık olayını fark ettiğinde çeşitli güvenlik önlemi almasına rağmen hırsızlığa engel olamadığını aktaran Budak, eşyalarının ekseriyetini kaybettiğini ve yaklaşık 150 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Yaşanan hırsızlık olaylarının güvenlik kamerasına yansıdığını ve eve birden fazla şüphelinin girdiğini aktaran Budak, konuya ilişkin olarak polis ekiplerinin incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.

"Çocukluğum burada geçti"

Depo olarak kullandığı evinin soyulduğunu fark eden İsmail Budak, şunları söyledi:

İçeriye girdiğimde darmaduman olduğunu gördüm. Hırsız bayağı bir süredir giriyormuş, kameralardan takip ettik. İçeride bulunan birçok malzemeyi çalmış. 150 bin liraya yakın malzemem şu anda yok. Dükkanımı kiraya verdiğim için burayı depo olarak kullandım, kendi evimiz. İnşaat malzemelerimi buraya taşıdım. Ocak ayından beri bütün malzemeleri çalıyorlar. Evin kapıları da kilitli ama patlatıyorlar, arka kısmından giriyor malzemeleri çalıyorlar. Camları da kırdılar daha sonrasında tahta koydum camların yerine. Ne yapacağımızı bilmiyorum, polise haber verdik onlar da konuyu araştırıyor. Ama bir netice yok 2 ay oldu. Maddi anlamda zararım oldu. Harabe gibi gözüküyor ev, burada komşularımız var herkes bizi tanıyor. Çocukluğumuz burada geçti, bu zamana kadar hırsızlık olmuyordu mahallemizde. Ama son zamanlarda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı.

"Dalga geçer gibi yazı yazmış"

Hırsızların evi, kendi evleri gibi kullandığını aktaran Budak, şu ifadeleri kullandı: