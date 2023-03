Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Kangal Caddesi üzerinde İsmail Budak’ın depo olarak kullandığı ev, ocak ayından beri hırsızların meskeni oldu.

Farklı tarihlerde birçok kez eve giren şüpheli veya şüpheliler, birçok inşaat malzemesini çaldı.

Malzemelerin bulunduğu eve giren Budak, çalınan malzemelerinin yanı sıra evin duvarlarına yazılan yazıları da görünce adeta çileden çıktı.

Hırsızlar tarafından evin duvarına yazılan, “Baba, biraz dağıttım hakkını helal et cidden paraya çok ihtiyacım vardı. En kısa zamanda söz ödeyeceğim. Lütfen küfretme.” yazısı dikkat çekti.

İlk hırsızlık olayını fark ettiğinde çeşitli güvenlik önlemi almasına rağmen hırsızlığa engel olamadığını aktaran Budak, eşyalarının ekseriyetini kaybettiğini ve yaklaşık 150 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Yaşanan hırsızlık olaylarının güvenlik kamerasına yansıdığını ve eve birden fazla şüphelinin girdiğini aktaran Budak, konuya ilişkin olarak polis ekiplerinin incelemelerinin de devam ettiğini söyledi.

Depo olarak kullandığı evinin soyulduğunu fark eden İsmail Budak, şunları söyledi:

Hırsızların evi, kendi evleri gibi kullandığını aktaran Budak, şu ifadeleri kullandı:

Bunlar bir ekip gibi rahat ve profesyonel şekilde hırsızlık yapıyorlar. Yan komşunun evinin olduğu bölgeden arka taraftan depo olarak kullandığım eve giriyor sabah 6.30’da kendi evi gibi ön kapıdan çıkıyor. Bunun yanı sıra evin içerisine dalga geçer gibi yazı yazmış. ‘Hakkını helal et, ödeyeceğim parasını’ yazmış, gülücük koymuş birde dalga geçer gibi. Böyle yazılar yazarak tahrik ediyor gibi geliyor. Bu evi 3 sene önce aldık, evi tadilat yapacaktık ama borçlardan dolayı yapamadık. Zaten korkumuz var şu an can güvenliğimiz de yok. Kendi oturduğum eve de girebilirler korkusuyla kapıların kilitlerini değiştirdim. Diyecek bir şey bulamıyorum, inşallah bulunurlar. Başkasının canı yanmasın.