Sakarya'da evin içine hortum sokup 10 gün çeşmeyi açık bıraktılar Kaynarca'da bulunan bir evin içine kimliği belirsiz kişilerce elektrik borularından hortum sokuldu. 10 gün boyunca sokulan hortumlardan eve su dolduran şüpheliler nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale geldi.

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İHA

Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti.

Hüseyin Demirkır'a ait İmamlar Mahallesi'nde bulunan köy evine, kimliği belirsiz kişilerce hortumla su dolduruldu.

10 GÜN BOYUNCA MUSLUKLARI AÇIK BIRAKTILAR

Elektrik borularından hortum sokarak içeriye su dolduran şahıs ya da şahıslar, yaklaşık 10 gün boyunca çeşmeyi açık bıraktı.

Evin içi su dolarken evdeki eşyaların büyük bir bölümü zarar gördü.

TATİLE GELİNCE FARK ETTİLER

Yaşanan durumu ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, eve tatil gayesiyle kalmaya gelince fark etti.

Ev sahibinin Trabzon'da olduğunu belirten Baş, kendi çabalarıyla evi temizlemeye çalıştı.

Kişi veya kişilerin evin önündeki çeşmeyi açıp hortumu elektrik borusuna sokup su verdiği anlaşılırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

"EV ÇAMUR HALİNE GELMİŞ"

Yaşanan durumu tatil için evde kalmaya geldiğinde fark eden ev sahibinin akrabası Mustafa Baş, “Burası kayınçomun evi ve burada kimseye düşmanlığımız yok. Hortumu elektrik borusuna takarak çeşmeyi açıyorlar ve eve su dolduruyorlar.

Yaklaşık 10 santimetre su doluydu evin ve içi, bir hafta boyunca su akmış. Ev çamur haline gelmiş, eşyalar zarar görmüş. Biz tatil yapmak için sabahtan geldik buraya, iyi bir pazar günü geçirelim diye.

"BU İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Geldiğimizde kapıdan su akıyordu ve elektrik borusuna hortum takılıydı. Bu insanlığa sığmaz. Birinin bize karşı garezi varsa yüzümüze konuşsun, bu şekilde olacak bir iş değil.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)