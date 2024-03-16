Sakarya'da fabrikada üzerine malzeme sepeti düşen işçi hayatını kaybetti
İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda, kopan malzeme yüklü sepet, Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.

Hastanede kurtarılamadı

Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

Nişanlıydı, evlenecekti

Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı.

Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)