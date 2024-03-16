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Sakarya'da fabrikada üzerine malzeme sepeti düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'da fabrikada üzerine malzeme sepeti düşen işçi hayatını kaybetti Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda kopan malzeme sepeti, işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.