Sakarya'da fabrikada üzerine malzeme sepeti düşen işçi hayatını kaybetti

İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda, kopan malzeme yüklü sepet, Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.
Hastanede kurtarılamadı
Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.
Nişanlıydı, evlenecekti
Öte yandan, yaşanan iş kazasının ardından acı bir detay da ortaya çıktı.
Yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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