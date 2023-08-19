Sakarya'da fıkra gibi olay! Apartman kaldırım seviyesinin altında kaldı Sakarya'da kaldırım yapımı sırasında apartmanın kapısının eşiği hesaba katılmadı ve kot farkı oluştu. Şimdi apartmanlarına giriş ve çıkışlarda engelle karşılaşan sakinler sorunlarına çözüm arıyor.

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İHA

Apartmanlarına giriş bir gün normalken, yapılan kaldırım düzenlemesinin ardından apartmanları sokak hizasının altına düştü.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmasının ardından bir binanın girişi, kaldırım seviyesinin altında kalınca, zorluk yaşayan vatandaş da soluğu belediyede aldı.

Binaya giriş ve çıkışlarda mağduriyet yaşadıklarını söyleyen apartman sakinleri belediye yetkilerinden çözüm yerine “Kapıyı yukarıya kaldırın” cevabını aldığını iddia ediyor.

Karasu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Kabakoz Mahallesi’nde asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Yol yapılınca apartman kaldırım seviyesinin altında kaldı

827. Sokak'ta bulunan bir binanın girişi ise kaldırım seviyesinin altında kaldı.

Soruna çözüm bulunamadı

Apartman sakinlerinden Atakan Koç, çalışma öncesi ve sonrasında belediye yetkililerine durumu ilettiğini ancak bir sonuç alamadığını ileri sürdü.

Giriş ve çıkışlar zorlaştı

Binayı giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Koç, bu duruma bir çözüm bulunmasını bekliyor.

Karasu Belediyesi’nin yaptığı kaldırım bina girişimizde bize sıkıntı oluşturuyor. Binada yaşayan engelli vatandaşımız zorluk çekiyor, misafirlerimiz geliyor geçemiyor. Kaldırımı yüksek yaptıkları için kotu uyduramadılar ve bunun sıkıntısını apartman sakinleri çekiyor.

“Kapıyı yukarıya kaldırın dediler”