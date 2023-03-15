Sakarya'da gelin ve damadın silahlı kutlaması Akyazı'da evlenen çift, düğün konvoyunu durdurup havaya ateş açtıkları anları sosyal medyada paylaştı.

Ülke genelinde birçok kişi maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.

Düğün, asker uğurlaması, şampiyonluk kutlamaları gibi durumlarda çok sık yaşanan havaya ateş açma alışkanlığı bitmiyor..

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dünyaevine giren çift, durdurdukları düğün konvoyunda skandal görüntülere imza attı.

Bir köprünün üzerinde duran gelin ve damat ellerine aldıkları tabancalarla havaya peş peşe ateş açtı.

Çiftin yanı sıra o esnada bölgedeki bir kadın da eline aldığı tabanca ile havaya ateş açtı.

Sosyal medyada paylaştılar

En mutlu günlerini tehlikeye atan çiftin bu kadarına da ‘pes’ dedirten görüntüleri ise saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.