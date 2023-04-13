Sakarya'da genç hemşirenin boğazı kesik halde cansız bedeni bulundu Sakarya Adapazarı'nda 27 yaşındaki hemşire kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonrası evinde boğazı kesik halde ölü bulundu.

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde korkunç olay...

Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümünde görevli 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları genç kadının Korucuk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapıyı açan ekipler Naz'ı yerde kanlar içinde ölü buldu.

İntihar mı, cinayet mi?

Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler konuya ilişkin inceleme başlattı.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.