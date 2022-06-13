Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti

Dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa binen 26 yaşındaki genç kız, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı.

Durum üzerine cep telefonunu çıkartan genç kız, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı.

"Çekme beni, bırak"

Bu esnada ise adam, hemen dolmuştan inerek uzaklaştı.

Gencin telefon kaydında, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya” dediği, o esnada ise şüphelinin, “Çekme beni, bırak” diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

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“Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın”

Genç kız, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın.” diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

Görüntüler incelendi, sapık yakalandı

Gencin şikâyeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi.

Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi.

Tutuklandı

Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.