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    Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti

    Dolmuşta yolculuk esnasında taciz edildiğini iddia eden 26 yaşındaki genç kız, şüpheliyi kayıt altına aldı. Genç kızın görüntü aldığını gören şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
    • 13.06.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 12:27
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    Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti

    Geçtiğimiz günlerde Sakarya Serdivan-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan dolmuşa binen 26 yaşındaki genç kız, arkasında oturan adamın fiziksel tacizine uğradı.

    Durum üzerine cep telefonunu çıkartan genç kız, kendisine taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi kayıt altına aldı.

    "Çekme beni, bırak"

    Bu esnada ise adam, hemen dolmuştan inerek uzaklaştı.

    Gencin telefon kaydında, “Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Gel buraya” dediği, o esnada ise şüphelinin, “Çekme beni, bırak” diyerek dolmuştan inerek uzaklaştığı görüldü.

    Sakarya'da dolmuşta kadını elle taciz etti VİDEO ARŞİV

    “Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın”

    Genç kız, “Lütfen bu pisliği yayınlar mısınız? Bugün Serdivan dolmuşunda fiziksel taciz etti. Şikâyet ettim. Bulunması için lütfen destek verin. Herkes görsün tanısın, bunun gibiler yüzünden artık evimizden annemize bile gidemeyecek miyiz? Sesimizi duyun, duyurun lütfen. Ağlamaktan halim kalmadı, yanına kâr kalmasın, başka kadınlara kızlara da aynısını yapmasın.” diyerek sosyal medyada görüntüleri paylaştı.

    Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti #1

    Görüntüler incelendi, sapık yakalandı

    Gencin şikâyeti ve paylaşımı üzerine harekete geçen ekipleri görüntüleri inceledi.

    Gencin ifadesi ve görüntülerin incelenmesinin ardından şüphelinin E.K. olduğu tespit edildi.

    Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti #2

    Tutuklandı

    Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sakarya’da genç kızı dolmuşta taciz etti #3


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