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    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti

    İki genç, kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çekti. Devrildikleri anı kaydeden gençler, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 12:10
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    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti

    Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki genç, tarım aracı olarak da tabir edilen patpat ile gezintiye çıktı.

    Gezinti esnasında o anları kayda alan gençler, viraja girdikleri esnada patpatın kontrolünü kaybetti.

    ÖLÜMDEN KIL PAYI SIYRILDILAR

    Kontrolden çıkan patpat devrilirken gençler ise ölümün kıyısından son anda kurtuldu.

    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti

    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti #1

    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti #2

    Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti #3

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