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Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti
İki genç, kullandıkları patpat üzerinde eğlence amaçlı video çekti. Devrildikleri anı kaydeden gençler, ölümün kıyısından kıl payı kurtuldu.
- İHA
- 15.12.2021 - 12:03
- Güncelleme : 15.12.2021 - 12:10
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki genç, tarım aracı olarak da tabir edilen patpat ile gezintiye çıktı.
Gezinti esnasında o anları kayda alan gençler, viraja girdikleri esnada patpatın kontrolünü kaybetti.
ÖLÜMDEN KIL PAYI SIYRILDILAR
Kontrolden çıkan patpat devrilirken gençler ise ölümün kıyısından son anda kurtuldu.
Sakarya’da gençler, kendi kazalarını kaydetti