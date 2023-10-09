İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde ki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya'da gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)