Sakarya'da gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı

İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde ki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan 3 kişi yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İnceleme başlatıldı
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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