Sakarya'da gençlerin kavgasında kan aktı: 3 yaralı Sakarya'da iki grup genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi'nde ki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)