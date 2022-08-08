Sakarya'da göle giren genç, nişanlısının gözleri önünde can verdi

Nişanlısıyla gittiği Sapanca'da serinlemek için göle giren 25 yaşındaki genç adam akıntıya kapıldı. 4 ay sonra düğünü olacağı aktarılan genç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesine gelen genç adamı nişanlısından, serinlemek için girdiği göl ayırdı.

Kırkpınar Mahallesi mevkiinde yaşanan olayda, 25 yaşındaki Yusuf Aksarı yaklaşık 1 ay önce nişanlandığı kız arkadaşı ile birlikte Sapanca Gölü’ne geldi.

Gölde kayboldu

Serinlemek için göle giren Aksarı, bir süre yüzdükten sonra suyun içinde gözden kayboldu. Aksarı’nın nişanlısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir süre sonra Aksarı sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yusuf Aksarı, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 ay sonra düğünleri olacaktı

Yusuf Aksarı’nın 1 ay önce nişanlandığı, 4 ay sonra da düğün yapacağı öğrenildi.

Gencin cenazesi, Akyazı Erdoğdu Mahallesi Muhacirler Cami’nde kılınan namazın ardından, Aşağı Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.