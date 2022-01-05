Sakarya'da GSM bayiinde iki çalışanı yaralayan sanığın cezası onandı

130 lira gelen telefon faturasına sinirlenip GSM bayiinde 2 kadın çalışanı silahla vuran sanığa verilen 32 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

2019 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan bir GSM bayiine giden P.T., 130 liralık fatura gelmesine öfkelenerek çalışanlara tepki gösterdi.

P.T., bir süre sonra üzerindeki tabanca ile T.Y. ve A.D. isimli iki kadın çalışanı yaraladı.

32 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020’deki karar duruşmasında, sanık P.T.’ye, T.Y. ve A.D.’ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15’er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T.’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Sanık avukatı, mahkeme kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne istinaf başvurusu gerçekleştirdi. Mahkemenin kararı hukuka uygun bulunarak başvuru reddedildi. İstinaf mahkemesi kararı sonrasında sanık avukatı, Yargıtay’a temyiz başvurusunda da bulundu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

Sakarya'da 130 liralık faturaya sinirlenerek GSM bayiinde 2 çalışanı vurdu