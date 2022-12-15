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    Sakarya'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

    Adapazarı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
    • 15.12.2022 - 15:41
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    Sakarya'da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki evinde ikamet eden 62 yaşındaki Zehra Akcan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine 5. kattaki daireye giren ekipler, Akcan'ı hareketsiz halde buldu.

    Yaşamını yitirdiği belirlendi

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Akcan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

    Uzun süredir atıkları biriktirdiği ortaya çıktı

    Uzun süredir atık malzemelerin biriktirildiği görülen dairenin temizliği için ekipler ile kepçe ve kamyon yönlendirildi.

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