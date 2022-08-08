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    Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü

    Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Hasan Turan, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
    • 08.08.2022 - 21:48
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    Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü

    Sakarya'da Çevreyolu Ozanlar Mahallesi mevkisinde Y.K. yönetimindeki 54 ZH 554 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Hasan Turan'a çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle savrulan Hasan, park halindeki başka bir otomobilin önüne düştü.

    Yaşamını yitirdi

    Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

    Sürücü karakola götürüldü

    Sürücü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü #1

    Sakarya da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü #2

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    Sakarya da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü #4


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