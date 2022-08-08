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Sakarya'da hafif ticari aracın çarptığı Hasan, öldü
Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Hasan Turan, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
- 08.08.2022 - 21:48
Sakarya'da Çevreyolu Ozanlar Mahallesi mevkisinde Y.K. yönetimindeki 54 ZH 554 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Hasan Turan'a çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Hasan, park halindeki başka bir otomobilin önüne düştü.
Yaşamını yitirdi
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
Sürücü karakola götürüldü
Sürücü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.