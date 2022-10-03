Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gencin o anları kameraya yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan halı sahada 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

İltaş’ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi memleketine gönderildi

29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş’ın cenazesi, memleketi Bitlis’e gönderildi.

Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti ViDEO







O anlar kamerada

Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İltaş’ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.



