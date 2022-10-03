Petrol
88.92
4.44%
Euro
18.2506
0.63%
Dolar
18.5639
0.34%
Altın
993.26
0.51%
Borsa
3246
2.09%
Bitcoin
359.804
-0.37%
BTXN Coin
10.66
-5.58%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

    Sakarya'da halı saha maçı yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden gencin o anları kameraya yansıdı.
    • 03.10.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan halı sahada 29 yaşındaki İlhan İltaş, arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşarak yere yığıldı.

    İltaş’ı gören arkadaşları yardımına koşarken, durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    İlhan İltaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kalp krizi sebebiyle tedavi altına alınan İltaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Cenazesi memleketine gönderildi

    29 yaşında hayatını kaybeden İlhan İltaş’ın cenazesi, memleketi Bitlis’e gönderildi.

    Sakarya'da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti ViDEO

    Sakarya da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti #1

    O anlar kamerada

    Öte yandan, İltaş'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve arkadaşlarının yardım etme çabası halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, İltaş’ın kalp krizi geçirerek yere yığılması, arkadaşlarının yardım etme çabası ve maçı izleyen vatandaşların sahaya girerek dışarı çıkartılması yer alıyor.

    Sakarya da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti #2

    Sakarya da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti #3

    Sakarya da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti #4

    Sakarya da halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti #5


    Ajda Pekkan Kuruçeşme'de sahne aldı
    Magazin

    Ajda Pekkan Kuruçeşme'de sahne aldı

    Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü
    Dünya

    Endonezya'da futbol maçında izdiham: 174 ölü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir