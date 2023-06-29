Sakarya'da hapis cezası bulunan genç tatil yaparken yakalandı Hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve İstanbul’dan tatil için Sakarya’nın Sapanca ilçesine gelen şahıs, tatil yaparken jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

İHA

Güvenlik güçleri yurdun birçok noktasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor.

Yapılan operasyonlar kapsamında bir yeni operasyon daha gerçekleşti.

Çalışmalar sonrasında Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yakalanan şahıs hayrete düşürdü.

Farklı suçlardan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Y.K. tatil için İstanbul’dan, Sakarya’nın Sapanca ilçesine geldi.

Tatil yaparken yakalandı

Y.K., tatil yaptığı esnada Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.