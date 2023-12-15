Sakarya'da hastaneye götürdüğü amcası fenalaşınca kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da Erenler ilçesi D-100 karayolu Yan Yol Caddesi üzerinde bulunan kavşakta göğsünde ağrı hisseden 69 yaşındaki Engin Uğurlu, durumu yeğenine bildirdi.
39 yaşındaki S.U. rahatsızlanan amcasını hastaneye götürmek için otomobili ile yola çıktı.
Paniğe kapıldı
Hastane yolunda amcası Engin Uğurlu’nun fenalaştığını gören sürücü S.U. paniğe kapıldı.
S.U. kontrolündeki 34 UL 5338 plakalı otomobil refüje çıktı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Kazada sürücü S.U., amcası Engin Uğurlu ve araçta yolcu olarak bulunan H.S.U. yaralandı.
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Amca hayatını kaybetti
Olay yerinde kalbi duran Engin Uğurlu ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Uğurlu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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