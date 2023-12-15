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Sakarya'da hastaneye götürdüğü amcası fenalaşınca kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da hastaneye götürdüğü amcası fenalaşınca kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı Göğsünde ağrı hisseden amcasını hastaneye götürmek çıktığı yolda, amcası fenalaşınca panik yapan sürücü kaza yaptı. Olay yerinde kalbi duran amca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.