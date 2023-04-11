İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Çatıdan alevlerin arasına düştü

Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar

Hastanede hayatını kaybetti

Turgut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar

Düştüğü anlar kamereda

İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.

Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar
Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar
Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar
Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar