Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar Adapazarı ilçesinde yangında çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasına düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye erinin düşme anı ortaya çıktı.

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Çatıdan alevlerin arasına düştü

Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Turgut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düştüğü anlar kamereda

İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.