Sakarya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin düştüğü anlar

İHA
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi Derya Sokak üzerindeki çatı yangını ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Çatıdan alevlerin arasına düştü
Çatıda çalışma yapan Yusuf Turgut isimli itfaiye eri, çatının çökmesi neticesinde alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı.
Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Turgut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Turgut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Düştüğü anlar kamereda
İtfaiye erinin düşme anı saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüde, itfaiye erinin çatıda yangına müdahale etmesi ve ardından çatının çökmesi neticesinde düşmesi yer alıyor.