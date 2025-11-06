Abone ol: Google News

Sakarya'da hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

Serdivan ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa düşen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 15:47
  • Serdivan'da H.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
  • Hurdaya dönen araçtan sürücü, burnu kanamadan kurtuldu.
  • Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta seyir halinde olan 24 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Otomobil, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi.

BURNU KANAMADAN KURTULDU

Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü H.Y., burnu kanamadan kurtuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

