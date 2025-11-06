Sakarya'da hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı Serdivan ilçesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa düşen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.