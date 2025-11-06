Sakarya'da hurdaya dönen otomobilden burnu kanamadan çıktı

- Serdivan'da H.Y.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
- Hurdaya dönen araçtan sürücü, burnu kanamadan kurtuldu.
- Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta seyir halinde olan 24 yaşındaki H.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Otomobil, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi.
BURNU KANAMADAN KURTULDU
Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü H.Y., burnu kanamadan kurtuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.