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    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü

    Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen kamyonet ile çarpışınca ortalık savaş alanına döndü, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 13:43
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    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü

    Sakarya’da Karasu-Adapazarı arası ulaşımı sağlayan D-650 karayolunun Kurumeşe Mahallesi mevkisinde, Karasu istikametinde olan Fatih K. idaresindeki otomobil kontrolden çıktı.

    Bir şeridi yol yükseltme çalışması sebebiyle kapatılan ve tek şeridin gidiş-geliş olarak ikiye bölündüğü yolda, karşı yöne geçen otomobil, Adapazarı istikametine seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

    TAKLA ATARAK SAVRULDU

    Kamyonet çarpışmanın etkisi ile önce savruldu, ardından takla atarak tarlaya düştü.

    Otomobil sürücüsü Fatih K., kamyonetteki sürücü Osman Ç. ile yanında yolcu olan Şükriye A. kazadan yaralı olarak kurtuldu.

    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü #1

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

    MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

    Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlar kullanılamaz hale geldi.

    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü #2

    TRAFİK OLUŞTU

    Çekiciler tarafından araçları kaldırma çalışma çalışmaları sırasında yol üzerinde trafik sıkıştı, uzun araç kuyrukları oluştu.

    Çalışmaların ardından trafik normale dönerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü #3

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    Sakarya’da iki araç çarpıştı, yol savaş alanına döndü #9

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