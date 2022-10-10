Sakarya’da imzası taklit edilen yaşlı adamın evine haciz geldi

70 yaşındaki adam, adına sahte senet düzenlendiğini, bu senetler ile alışveriş yapıldığını evine gelen hacizle öğrendi. Borcu kapatan adam mahkemenin yolunu tutunca dolandırıcı da yakayı ele verdi.

Sakarya'da yaşayan 70 yaşındaki Muammer Ş., evine gelen haciz karşısında şaşkına döndü.

İmzası taklit edilen Muammer Ş., 6 ayrı sahte senetle İstanbul'daki bir bijuteri firmasından takı malzemeleri alındığını öğrendi.

Borcu ödedi, mahkemeye koştu

Mağdur, kendisine ait olmayan 32 bin TL'lik borcu ödedi, daha sonra da mahkemenin yolunu tuttu.

Avukatı Buket Nurşah Tekışık'la birlikte hukuki süreç başlatan Muammer Ş., daha önce karşılaşmadığı kişilerin oyununa düştüğünü ve imzanın kendisine ait olmadığını anlattı.

Senetler kriminal laboratuvarda incelendi

Dava sürecinde senetler kriminal laboratuvarda incelenerek, Muammer Ş.'nin imzası ile karşılaştırıldı.

Raporda, imzanın Muammer Ş.'ye ait olmadığı tespit edildi.

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde, senedi hazırlayan H.H.G.'ye ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, H.H.G.'nin Muammer Ş.’ye 32 bin TL vermesine hükmetti.

“Maddi durumu oldukça iyi”

Süreci anlatan Muammer Ş.’nin avukatı, “Müvekkilim 70 yaşında, mütevazı bir hayat yaşayan, hayatında daha önce hiç icra takibi ile karşılaşmamış bir vatandaştır. Kendisi Sakarya Adapazarı'nda ikamet etmektedir. Muammer Ş., Sakarya'daki halk tarafından da tanınmakta ve maddi durumu oldukça iyidir. Müvekkilimin haberi olmadan kendisine senet takibi yapılıyor. 6 bonodan oluşan bu takip toplamda 32 bin TL'dir. Muammer Ş., alacaklı kişiyi hiçbir şekilde tanımamaktadır.

“Korku ve panikle borcu ödedi”

Bu takip müvekkilimize değil muhtara tebliğ yapılarak usulsüz bir şekilde kesinleştiriliyor. Daha sonra aynı gün ihtiyati haciz kararı alarak müvekkilimizin eşi evdeyken hacze geliyorlar. Müvekkilimiz bizi arayarak durumu anlattı. Biz borcu ödememeleri konusunda konuştuk ancak korku ve panikle kendilerine ait olmayan borcu ödediler. Biz de hukuki süreci hemen başlattık. Menfi tespit davası açarak senetlerin asıllarının Adli Tıp tarafından incelenmesini talep ettik.





Ceza davası açılacak

Adli Tıp raporunda da belirtildiği üzere bonolar üzerindeki imzanın müvekkilimize ait olmadığı tespit edildi. Davamız karara çıktı, bu süreçte dolandırıcılıktan suç duyurusunda da bulunduk. Soruşturma devam ederken, müvekkilimizin ödemiş olduğu 32 bin TL ve mahkeme masraflarını karşı taraftan talep ettik. Şimdi ise savcılık aşamalarını hızlandırarak, ceza davası açılması yönünde girişimlerde bulunuyoruz.” dedi.