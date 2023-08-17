Sakarya'da inşaat alanında top mermisi bulundu İnşaat alanında zemine elektrik kablosu döşemek için yapılan kazıda, top mermisi kovanı bulunurken incelemede, top mermisinin daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiği belirlendi.

DHA Sakarya'nın Sapanca ilçesinde öğle saatlerinde, yapımı süren villa ve otel inşaatının şantiyesinde inşaat ekipleri farklı bir şey olduğunu fark etti. Bunun ardından inşaat işçileri, yer altına elektrik kablosu döşemek için toprağı kazdığında, 1 metre derinlikte top mermisini andıran metal parça buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Deneme mermisi olduğu belirlendi Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede, metalin, top mermisi kovanı olduğu tespit edildi. Daha önce askeri alan olan bölgede deneme atışları sırasında ateşlendiğinin tespit edildiği bildirildi. Ekipler, kovanı bölgeden alıp, kaldırrıp güvenli yere götürdü.