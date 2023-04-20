Sakarya'da işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi

Ramazan Bayramı öncesi yine iki eve, ateş düştü.
Sakarya’daki Arifiye 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çikolata fabrikasında, mesai bitti, işçiler servise yöneldi.
Ahmet D. idaresindeki 54 S 3037 plakalı servis midibüsü, D-650 kara yolunun Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton bariyere çarpıp devrildi.
İki işçi camdan yola savruldu, hayatını kaybetti
Öğle saatlerinde meydana gelen kazada, midibüsteki işçilerden İlhan İnal (35) ve Recep Hasancık (31) camdan yola savrulup hayatlarını kaybetti.
Sürücü Ahmet D.'nin de aralarında olduğu 12 kişi yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İnal ve Hasancık'ın cansız bedenleri, incelemelerin ardından Sakarya Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.