Sakarya'da işe giderken köpeklerin saldırısına uğradı

Sabah saatlerinde evinden çıkıp, 4 köpeğin saldırısına uğrayarak ayağından yaralanan Ekrem Gümüş, hastaneye giderek kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8026 Sokak üzerinde meydana gelen olayda işe gitmek için evinden çıkan Ekrem Gümüş, sokakta yürüdüğü esnada 4 köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan Gümüş, köpeklerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KÖPEKLERİN HASTALIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, KUDUZ AŞISI YAPTIRDI

Ayağından ısırıldıktan sonra soluğu hastanede alan Ekrem Gümüş, kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Yetkililerin bu duruma karşı daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayan Gümüş, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da ifade etti.

"4 KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI, KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA BİR TANESİ AYAĞIMI ISIRDI"

Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş, "İşe gitmek için bu sokağı kullanıyorum. Yine sabah saat 09.15 gibi iş yerime gitmek için geçiyordum burdan. Toplam 4 tane köpek bir anda saldırdı. O esnada kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı. Acı hissettim ayağımda ve köpeğin de hastalıklı olduğundan şüphelenerek hemen sağlık ocağına gittim. Oradan Akyazı Devlet Hastanesi’ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimde pansumanım yapıldı, kuduz ve tetanoz aşısı vuruldum. 3 tane daha olacakmışım. Yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyoruz, ilk defa böyle bir şey geldi başıma köpek tarafından ısırıldım. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten." şeklinde konuştu.

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