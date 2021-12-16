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    Sakarya'da işletmede çıkan yangın söndürüldü

    Paintball işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, işletme içerisinde bulunan tüpün patlaması ise panik oluşturdu.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:14
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    Sakarya'da işletmede çıkan yangın söndürüldü

    Sakarya’nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi mevkiindeki painball işletmesinin giyinme ve depo olarak kullanıldığı bölümde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

    YANGININ ARDINDAN TÜP PATLADI

    Alevlere teslim olan yerde bulunan tüpün patlaması ise çevrede korkuya sebep olurken durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    SÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Sakarya'da işletmede çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    DEPODAKİ EŞYALAR KÜLE DÖNDÜ

    Yangın neticesinde işletmenin giyinme ile depo olarak kullanıldığı bölüm ve paintball’da kullanılan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, işletme yanında park halinde olan hafifi ticari aracın ön kısmında da maddi hasar meydana geldi.

    Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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